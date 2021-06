Trasporto aereo: Spagna, per estate prevista ripresa di oltre 50 per cento voli rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aena, società che gestisce i principali aeroporti spagnoli, prevede che la ripresa del traffico aereo si stia avvicinando a più del 50 per cento rispetto ai livelli del 2019 e al 30 per cento per quanto concerne il numero di passeggeri. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda è in attesa di un cambiamento nella politica del Regno Unito per consentire i viaggi in Spagna per dare ulteriore impulso all'incremento dei voli. In controtendenza, il gruppo Iberia ha annunciato che quest'estate raggiungerà 1.800 voli settimanali per i collegamenti interni dalla sua base principale di Barcellona, così come a Siviglia, Malaga, Alicante, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, Asturie, Santiago de Compostela, Granada, La Coruna, Santander, Gran Canaria, Ibiza e Tenerife. In totale opererà 112 connessioni locali, rispetto alle 93 del luglio nel luglio 2019. Anche Volotea aumenterà la sua frequenza del 30 per cento rispetto al 2019 e l'80 per cento sarà nazionale. Dal 3 al 9 giugno l'aeroporto Madrid-Barajas è stato il quarto in Europa con una media di 552 voli al giorno solo dietro a Istanbul (660), Francoforte (634) e Parigi (566). (Spm)