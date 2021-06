Hong Kong: amministrazione regionale, Pechino "principale sostegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è il sostegno più forte della regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong ed è la fonte da cui trae la propria fiducia. Lo ha dichiarato Matthew Cheung, segretario capo per l'amministrazione del governo di Hong Kong in una nota pubblicata online. Il piano quinquennale cinese e lo sviluppo della Grande baia di Guangdong, Hong Kong e Macao offriranno "enormi opportunità per rafforzare la competitività di Hong Kong e per il futuro regionale", afferma Cheung nella nota. Il piano "incoraggia Hong Kong a svilupparsi come uno snodo internazionale per l'aviazione, per l'innovazione e la tecnologia, per il commercio della proprietà intellettuale e per gli scambi culturali", ha evidenziato il funzionario. Cheung ha aggiunto che "finché Hong Kong manterrà l'aspirazione originale di 'un Paese, due sistemi', farà buon uso della stabilità e farà tutto il possibile per affrontare i problemi relativi al sostentamento delle persone". (Cip)