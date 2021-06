Russia: il cosmonauta Krikalyov rimosso dalla direzione di Roscosmos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosmonauta russo Sergej Krikalyov è stato rimosso dalla carica di direttore esecutivo dei programmi con equipaggio della società spaziale russa Roscosmos, in seguito alle critiche espresse sulle imminenti riprese di un film in orbita. La società spiega la decisione relativa all'imminente creazione di una stazione orbitante nazionale e l'ufficio stampa sottolinea che Krikalyov è stato trasferito alla nuova posizione di consigliere di presidenza. Ma, secondo quanto confermato dallo stesso cosmonauta ad "Open Media", la rimozione sarebbe avvenuta proprio per le critiche alle imminenti riprese espresse la scorsa settimana al consiglio di vigilanza di Roscosmos. Il cosmonauta è stato accusato di violazione dell'etica aziendale e retrocesso, riferisce "Moskovskij Komsomolets" Lo scorso settembre, Roscosmos ha annunciato l'intenzione di girare il primo lungometraggio nello spazio, in collaborazione con lo studio "Yellow, Black and White". Tra i produttori del film figurano l'Ad di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, e Konstantin Ernst, direttore di "Primo canale". La selezione del cast sono avvenute a maggio, mentre le riprese dovrebbero prendere il via il prossimo autunno. (Rum)