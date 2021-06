Aerospazio: Obermann (Airbus), i successi di ieri potrebbero portare al fallimento domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Airbus non continua a migliorare la sua efficacia, "i successi di ieri potrebbero portare al fallimento di domani". Lo ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di Airbus, René Obermann, in un'intervista rilasciata ad alcuni quotidiani europei, tra cui il francese "Les Echos". "Le attività di Airbus sono molto disperse, cosa che non aiuta la nostra competitività a lungo termine. Dobbiamo quindi esaminare l'insieme del dispositivo industriale. I siti devono avere una certa taglia critica e una maggiore digitalizzazione permetterà una produzione più efficiente", ha detto il presidente. Obermann ha ricordato che in Germania vengono portate avanti "discussioni costruttive" con le parti sociali "sulla creazione di una azienda integrata di aerostrutture all'interno di Airbus e sul futuro della fabbricazioni di componenti elementari", ha detto Obermann. Il dirigente rimarca poi una "concorrenza ancora più solida" su scala internazionale, citando la Cina. "Se vogliamo difendere la nostra leadership mondiale nel settore dell'aviazione nei prossimo dieci-quindici anni dobbiamo continuare senza sosta i nostri sforzi di efficacia e innovazione", afferma il presidente del Cda di Airbus, ricordando che "quello che può essere nuovo oggi può non esserlo può per domani".(Frp)