Algeria: movimento islamista annuncia la propria vittoria alle legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la società della pace algerino, il più importante partito islamista che ha partecipato alle elezioni legislative in Algeria, ha annunciato, domenica, la sua vittoria nelle elezioni legislative anticipate che si sono svolte sabato nel Paese, con un'affluenza del 30 per cento. "Il Movimento per la società della pace conferma di aver vinto i risultati nella maggior parte delle regioni", si legge in un comunicato stampa. Il movimento ha osservato che "ci sono ampi tentativi di modificare i risultati che avranno conseguenze negative per la nazione", conclude il comunicato.(Ala)