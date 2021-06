Usa-Russia: summit Biden-Putin, i due leader non terranno una conferenza stampa congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di evitare una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Vladimir Putin a margine del primo faccia a faccia tra i due leader, in programma a Ginevra il prossimo 16 giugno. Il presidente Usa ha giustificato la decisione affermando di voler evitare che i preparativi per una comune apparizione pubblica dei due leader possano alterare la sostanza dell'incontro. "Ho sempre pensato - e non intendo affermare che la stampa non debba sapere cosa succede - che questa non debba essere una gara a chi si comporta meglio di fronte ai giornalisti, o riesca a mettere più efficacemente in imbarazzo l'altro", ha affermato Biden nel corso di una conferenza stampa a margine del summit del G-7 in Cornovaglia ieri, 13 giugno. "Si tratta di mettere bene in chiaro le condizioni per un miglioramento delle relazioni con la Russia", ha aggiunto il presidente Usa. "Penso che il modo migliore di affrontare la questione sia che io e lui (il presidente russo Putin) ci incontriamo e abbiamo la nostra discussione. So che non dubitate che sarò molto diretto in merito alle nostre preoccupazioni, ed esporrò chiaramente il mio punto di vista in merito a come è andato l'incontro, e lui certamente esprimerà a sua volta la sua prospettiva". La Casa Bianca ha chiarito ieri che Biden terrà una conferenza stampa da solo a margine dell'incontro con Putin, contrariamente a quanto avvenuto a margine del summit tra il presidente russo e l'ex presidente Usa, Donald Trump, nel 2018. (segue) (Nys)