Usa-Russia: summit Biden-Putin, i due leader non terranno una conferenza stampa congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Stati Uniti dovrebbero riuscire a istituire dei meccanismi per una cooperazione di ampio respiro: è quanto auspicato dal presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al portale d'informazione "Smotrim.ru" in vista dell'incontro in programma con l'omologo statunitense Joe Biden il 16 giugno a Ginevra. "Ci sono cose di cui parlare. E se riusciamo a istituire meccanismi per una cooperazione di ampio raggio dopo l'incontro, credo che sarebbe grande e l'incontro non si sarebbe tenuto invano", ha dichiarato Putin. Secondo il presidente russo, Mosca e Washington stanno cercando di astenersi dalla retorica aggressiva in vista del summit di Ginevra "per creare il clima appropriato e favorevole per i lavori". "Questo è un approccio professionale", ha spiegato. "Dobbiamo ripristinare i nostri contatti personali, i rapporti, istituire un dialogo diretto, creare dei meccanismi di interazione realmente funzionanti", ha rimarcato Putin. "Ci sono aree nelle quali possiamo veramente lavorare con efficacia", ha aggiunto il presidente russo. Putin ha indicato inoltre alcuni dei temi sui quali intende avere un confronto mercoledì con Biden: Siria e Libia, stabilità nucleare strategica e cybersicurezza. (segue) (Nys)