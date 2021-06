Usa-Israele: Biden invia messaggio di congratulazioni al nuovo governo israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto le proprie congratulazioni al nuovo governo di Israele, espressione di una coalizione parlamentare guidata dal primo ministro Naftali Bennett che ha retto la prova di un voto di fiducia parlamentare. Nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, Biden ha intrattenuto il primo colloquio telefonico con il nuovo capo del governo israeliano, esprimendo le sue "calorose congratulazioni" e la "ferma intenzione di approfondire la cooperazione tra i due Paesi "sulle molteplici sfide e opportunità della regione" mediorientale. Secondo una nota della Casa Bianca, Biden e la sua amministrazione intendono "lavorare a stretto contatto" col nuovo governo israeliano nel tentativo di "far progredire la pace, la sicurezza e la prosperità per gli israeliani e i palestinesi". Biden ha evidenziato "i decenni di saldo sostegno alle relazioni Usa-Israele e il suo impegno inflessibile alla sicurezza di Israele". I due leader hanno concordato di consultarsi in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza regionale, incluso l'Iran. (segue) (Nys)