Corea del Sud: Forze armate conducono annuale esercitazione di difesa delle isole contese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud intende condurre anche quest'anno esercitazioni multi-arma di difesa delle Rocce di Liancourt, l'atollo noto come "Takeshima" in Giappone e "Dokdo" in Corea del Sud, di cui entrambi i Paesi rivendicano la sovranità. L'esercitazione annuale, nota come "Esercitazione di protezione dei territorio del Mare Orientale", si terrà a partire da domani, 15 giugno, e coinvolgerà unità della Marina, dell'Aeronautica militare e della Guardia costiera sudcoreane, secondo fonti governative e militari citate dal quotidiano "Korea Herald". All'esercitazione di quest'anno non prenderà parte invece il Corpo dei marine, e dunque non si terrà una manovra di sbarco simulata, anche per evitare i rischi di propagazione della Covid-19 tra il personale militare. La corea del Sud conduce esercitazioni nell'atollo del Mar del Giappone sin dal 1986. Dal 2003 in poi il Paese ha solitamente condotto la manovra due volte l'anno, solitamente nei mesi di giugno e dicembre, e ha fatto altrettanto lo scorso anno, evitando però di rendere noti i dettagli per tentare di non aggravare ulteriormente lo stato delle relazioni col Giappone. (segue) (Git)