Corea del Sud: Forze armate conducono annuale esercitazione di difesa delle isole contese (2)

- L'incontro tra il primo ministro del Giappone Yoshihide Suga e il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, a margine del summit del G7 in Cornovaglia, nel Regno Unito, non si è concretizzato nonostante le anticipazioni delle scorse settimane. Secondo l'agenzia di stampa "Yonhap", che cita fonti del ministero degli Esteri sudcoreano, sarebbe stato proprio il Giappone a rinunciare unilateralmente all'incontro, in risposta alla decisione di Seul di condurre anche quest'anno una esercitazione militare presso le isole contese. "Riteniamo sia deplorevole che la parte giapponese non abbia dato seguito al piano per un incontro a margine (del summit G7), che era stato concordato a livello di funzionari, in risposta alle annuali esercitazioni per la salvaguardia del territori nel Mare orientale (Mar del Giappone)", ha dichiarato una fonte del ministero degli Esteri sudcoreano citato da "Yonhap". Suga e Moon hanno conversato brevemente nel corso del summit del G7: i due leader non tengono un incontro bilaterale da quando Suga è divenuto primo ministro, lo scorso settembre, a dimostrazione della fase di crisi nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, minate da dispute di carattere storico e commerciale. (segue) (Git)