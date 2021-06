Germania: verso il divieto delle bandiere imperiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Interno dei Laender intendono vietare “il più possibile” l'esposizione durante le manifestazioni della bandiere della Confederazione tedesca del Nord (1867-1871) e dell'impero tedesco (1871-1918), nonché dei vessilli da guerra adottati da questo Stato dal 1922 al 1935. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta infatti di bandiere utilizzate dall'estrema destra in sostituzione del drappo con la svastica adottato dal Terzo Reich (1933-1945), già oggetto di divieto. Secondo i ministri dell'Interno dei Laender, l'esposizione delle bandiere imperiali può costituire un pericolo dell'ordine pubblico se intende “ricordare consapevolmente” il vessillo nazionalsocialista, se si cantano canzoni xenofobe quando vengono issate o se vengono utilizzate in “assembramenti che appaiono paramilitari”. In tali casi, la polizia deve impedire l'uso delle bandiere imperiali e avviare procedimenti per illecito amministrativo. (segue) (Geb)