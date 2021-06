Germania: verso il divieto delle bandiere imperiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dei ministri dell'Interno dei Laender è diretta tra l'altro, contro i Reichsbuerger, ossia i “cittadini dell'Impero tedesco”. Si tratta di nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. A oggi, sarebbero 19 mila i “cittadini dell'Impero tedesco” in tutta la Germania. (Geb)