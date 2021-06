Business news: Paraguay, Banca mondiale, crescita Pil al +3,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Mondiale (Bm) ha aggiornato le previsioni di crescita del Paraguay per il 2021, portandole dal +3,3 per cento ipotizzato a gennaio, al +3,5 contenuto nel rapporto "Prospettive economiche globali". Le proiezioni sul medio termine della Bm indicano per il Cile una crescita del +3,9 per cento nel 2022 (-0,1 rispetto a gennaio) e del +3,8 per cento nel 2023. Nel complesso, si legge nel documento, "il Paraguay sta resistendo relativamente bene allo shock economico del Covid-19 e alla recessione globale, e il paese ha avuto il declino economico più basso della regione nel 2020". Tuttavia, prosegue la Bm "la povertà urbana è aumentata durante il periodo della pandemia", una situazione che, unitamente ai contagi in crescita e i ritardi nella campagna di vaccinazione rappresenta "una sfida non solo per il settore sanitario, ma anche per la coesione sociale e la traiettoria della ripresa economica". (Res)