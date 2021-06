Business news: Brasile, produzione veicoli cresce dell'1 per cento a maggio rispetto ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile è aumentata a maggio dell'1 per cento rispetto ad aprile, mostrando un aumento del 350 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando l'industria automobilistica era paralizzata a causa delle misure di distanziamento adottate per contenere la pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori di autoveicoli (Anfavea), secondo cui nel mese sono uscite dalle linee di montaggio brasiliane 192.843 unità. Nei primi cinque mesi dell'anno sono state prodotte 981,5 unità, in crescita del 55,6 per cento rispetto alla crescita registrata nei primi 5 mesi del 2020. Le esportazioni sono cresciute a maggio 2021 dell'855 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La fatturazione è cresciuta del 298,9 per cento a 693,3 milioni di dollari. Quanto all'occupazione nel settore, le aziende hanno chiuso il mese di maggio con 104.080 impiegati, il 2,2 per cento in meno rispetto allo scorso anno. (Res)