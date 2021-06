Business news: Brasile, esportazioni carne bovina diminuite del 18 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne bovina dal Brasile sono diminuite del 18 per cento a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, il che ha spinto il volume dell'export nel risultato cumulato del 2021 in territorio negativo. Lo riferiscono l'Associazione brasiliana delle industrie esportatrici di carne (Abiec) e l'Associazione brasiliana dei mattatoi (Abrafrigo). Secondo i dati presentati dalle organizzazioni di categoria, il mese scorso le spedizioni di carne bovina (in natura o trasformata) hanno totalizzato 149.800 tonnellate. Complessivamente da gennaio a maggio l'export ha raggiunto un volume di 710.093 tonnellate esportate, in calo del 2,9 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2020. I ricavi, tuttavia, sono cresciuti del 2,2 per cento a 3,2 miliardi di dollari grazie all'aumento dei prezzi della carne. (Res)