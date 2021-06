Business news: Brasile, richieste di fallimento e liquidazione cresciute di oltre il 50 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di fallimento e richieste di liquidazione giudiziaria in Brasile hanno registrato un forte aumento a maggio, rispetto ad aprile, interessando principalmente micro e piccole imprese del settore dei servizi. Insieme, le 195 richieste di recupero giudiziale e fallimento a maggio rappresentano un aumento del 53,5 per cento rispetto ad aprile. Lo riferisce un'indagine della società Serasa Experian pubblicata da "G1". Nel mese di maggio sono state registrate 92 istanze di liquidazione giudiziale, per un incremento del 48,4 per cento rispetto ad aprile, quando erano state registrate 62 istanze. Le dichiarazioni di fallimento, invece, hanno avuto un balzo del 58,5 per cento rispetto al mese precedente: 103 a maggio contro le 65 di aprile. (Res)