Business news: Brasile, Gol acquista concorrente Map per 4,6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea del Brasile Gol Linhas Aereas ha annunciato oggi l'acquisizione della Map Transportes Aereos per 28 milioni di real (4,6 milioni di euro). In particolare, secondo quanto riferito dalla Gol in una comunicazione agli operatori della borsa di valori di San Paolo, il pagamento consisterà in 25 milioni di real (4,1 milioni di euro) in contanti da pagare in 24 rate mensili, dopo aver soddisfatto tutte le condizioni sospensive, e 100 mila azioni della Gol a una quotazione di 28 real (4,5 euro) per ciascuna azione, per un totale di 3 milioni di real (400 mila euro). La conclusione dell'operazione, afferma la società, dipende dall'approvazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac) e del Consiglio di amministrazione per la difesa economica (Cade), antitrust brasiliano. (Res)