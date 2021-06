Germania: Verdi non escludono impiego droni da guerra da parte delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi non escludono in via generale che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) possano impiegare i droni da guerra. Una mozione in tal senso è stata votata dagli ecologisti al congresso che hanno tenuto in modalità digitale dall'11 al 13 giugno, al fine di approvare il programma per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. In particolare, la mozione è passata con 347 voti favorevoli e 343 contrari. Tuttavia, per i Verdi, prima che la Bundeswehr acquisisca di droni da guerra sarà necessario chiarire gli scenari di dispiegamento di tali velivoli. Inoltre, come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, nella decisione sull'acquisizione dei droni da guerra dovranno svolgere “un ruolo importante anche le sfide tecniche”. Attualmente, la Bundeswehr ha in dotazione soltanto droni da ricognizione. In precedenza, i Verdi escludevano del tutto che le Forze armate tedesche potessero disporre di velivoli senza pilota armati. (Geb)