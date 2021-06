Usa-Turchia: Biden prova a recuperare relazioni bilaterali nel primo incontro con Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan si incontreranno per la prima volta a Bruxelles oggi, 14 aprile, a margine di un importante incontro della Nato. Secondo la stampa Usa, l'inquilino della Casa Bianca si approccia all'incontro con l'obiettivo di stabilizzare una relazione complicata ma necessaria. Washington e Ankara sono partner strategici negli affari globali, ma le loro relazioni scontano ormai da anni tensioni legate a una serie di questioni geopolitiche. In cima alla lista delle problematiche che verranno discusse da Biden, scrive il quotidiano "The Hill", figura il possesso da parte della Turchia dei sistemi missilistici di fabbricazione russa S-400. Biden ha segnalato però di voler evitare un confronto diretto con Ankara: nei mesi scorsi il presidente Usa ha comunicato direttamente con Erdogan prima della sua decisione di riconoscere il genocidio degli armeni, una presa di posizione respinta con decisione dal governo turco. (segue) (Nys)