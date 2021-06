Usa-Turchia: Biden prova a recuperare relazioni bilaterali nel primo incontro con Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano Usa, Biden si presenta all'incontro di oggi da una posizione di forza: la popolarità interna di Erdogan è calata a causa della crisi finanziaria che affligge la Turchia e del progressivo isolamento di Ankara dagli altri Paesi della Nato. Secondo Aykan Erdemir, ex parlamentare turco e direttore del programma Turchia presso la Fondazione per la difesa delle democrazie, "Biden non nutre molte aspettative nei confronti di Erdogan, oltre il perseguimento di una serie di accordi transattivi, come il proseguimento della cooperazione Usa-Turchia in Afghanistan e la de-escalation nel Mediterraneo Orientale, in cambio della buona volontà euro-americana". (Nys)