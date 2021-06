Germania: Verdi ribadiscono no a obiettivo Nato 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi ribadiscono il proprio rifiuto per l'obiettivo della Nato del 2 per cento del Pil in spese militari, stabilito dall'Alleanza atlantica per tutti gli Stati parte nel 2014 con scadenza al 2024. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, gli ecologisti hanno inserito questa posizione nel programma per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. Il manifesto è stato approvato al congresso tenuto dai Verdi, in modalità digitale, dall'11 al 23 giugno. (Geb)