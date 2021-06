Germania: i Verdi approvano il programma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi hanno approvato il programma per le elezioni del Bundestag del 26 settembre al congresso che hanno tenuto, in modalità digitale, dall'11 al 13 giugno. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, a favore del manifesto, dal titolo “Germania. Dentro c'è tutto”, ha votato il 98 per cento dei delegati. Il programma degli ambientalisti ha come obiettivo “una conversione socio-ecologica” della Germania. Si tratta, ad esempio, di tariffe più elevate per le emissioni di CO2, aumento al 48 per cento dell'aliquota sulle tasse per le fasce di reddito più alte e del pieno ripristino della patrimoniale, che in Germania non viene riscossa dal 1997 a seguito di una sentenza della Corte costituzionale federale (BVerfg). Inoltre, i Verdi intendono anticipare il termine per raggiungere gli obiettivi per il clima dal 2030 al 2023. In materia di difesa, gli ambientalisti hanno deciso che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) possano dotarsi di droni da guerra. Allo stesso tempo, i Verdi ribadiscono il rifiuto dell'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil in spese militari, stabilito dall'Alleanza atlantica per tutti gli Stati parte nel 2014 con scadenza al 2024. Infine, gli ecologisti propongono la riforma dell'Hartz IV, il programma di politiche del lavoro e sociali adottato dal governo federale nel 2005, con l'eliminazione delle sanzioni per i destinatari. (Geb)