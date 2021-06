Germania: ministro Salute Spahn, concepibile graduale abrogazione obbligo mascherine Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha definito “concepibile” una graduale abrogazione dell'obbligo in vigore in Germania di indossare le mascherine di protezione contro il Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'apertura dell'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) fa seguito al netto declino di contagi e decessi da coronavirus in Germania. Allo stesso tempo, Spahn ha suggerito che, “in caso di dubbio”, le mascherine debbano continuare a essere indossate. “Dovremmo procedere per gradi: in una prima fase, l'obbligo della maschera può decadere in generale all'esterno”, ha dichiarato il ministro della Salute tedesco. Per Spahn, dove l'incidenza dei contagi è molto bassa e vi è un elevato tasso di vaccinazioni, tale requisito potrebbe essere abrogato anche al chiuso. Tuttavia, secondo quanto evidenziato dall'esponente della Cdu, “come raccomandazione, vi è sempre una semplice regola: in caso di dubbio, indossare la mascherina, soprattutto quando si viaggia e quando ci si incontra al chiuso”. Per Spahn, infine, “se tutti sono vaccinati o testati regolarmente vi è più sicurezza se tutti i presenti sono vaccinati o testati regolarmente". (Geb)