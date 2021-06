G7: leader esprimono sostegno alla pace nello Stretto di Taiwan e alle Olimpiadi di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader delle sette maggiori economie industrializzate del Globo (G7) hanno espresso il loro sostegno alla pace e alla stabilità nello Stretto di Taiwan e hanno sollecitato la Cina al rispetto dei diritti umani nella regione dello Xinjiang e ad Hong Kong. Il comunicato congiunto diffuso ieri al termine del summit di tre giorni in Cornovaglia, nel Regno Unito, esprime anche il sostegno del G7 alle Olimpiadi estive in programma a Tokyo dal prossimo 23 luglio, e dunque del primo ministro giapponese Yoshihide Suga, che deve far fronte allo scetticismo dell'opinione pubblica domestica nel contesto della pandemia di coronavirus. "Abbiamo evidenziato l'importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, e incoraggiato una risoluzione pacifica delle questioni inter-Stretto", afferma il comunicato, che è la prima dichiarazione congiunta dei leader del G7 a menzionare apertamente Taiwan. Nel comunicato i leader di Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, cui si aggiunge l'Unione europea, hanno concordato di contribuire alla lotta globale alla pandemia con la fornitura di oltre un miliardo di dosi di vaccini contro la Covid-19, e di lanciare un nuovo programma infrastrutturale nei Paesi in via di sviluppo in competizione diretta con la nuova Via della seta cinese. (Res)