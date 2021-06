Germania: ministro Economia Altmaier, aiuti a imprese per transizione a neutralità clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, intende fornire ingenti aiuti alle imprese al fine di permettere loro di far fronte alla trasformazione verso la neutralità climatica. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier ha affermato: “Se le misure di protezione del clima ostacolano in maniera unilaterale le aziende nella competizione internazionale, allora la politica deve sostenerle. Non ho il minimo dubbio su questo”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha assicurato che gli aiuti non si limiteranno alle sovvenzioni agli investimenti. In particolare, Altmaier ha evidenziato: “Dobbiamo e faremo sì che anche il processo produttivo rimanga competitivo”. Per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, “allo Stato è richiesto di mantenere posti di lavoro orientati al futuro e creazione di valore sostenibile” in Germania. “Attualmente, stiamo facendo il primo passo sostenendo massicciamente gli investimenti. Il secondo passo riguarderà poi i costi operativi”, ha aggiunto Altmaier. (Geb)