Business news: Brasile, Omc, governo cambia posizione e apre a sospensione brevetti sui vaccini

- Per la prima volta dall'inizio della pandemia, il Brasile ha segnalato all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) di essere "pronto" per iniziare a negoziare un accordo sui vaccini che potrebbe eventualmente includere la sospensione dei brevetti. Lo riferisce il portale d'informazione "Uol". Il Paese insiste tuttavia sul fatto che, nel dibattito, la questione centrale debba essere l'operazione di trasferimento tecnologico e che si debbano considerare anche gli interessi delle aziende titolari di brevetti. Il gesto brasiliano all'Omc, tuttavia, segna un cambiamento nella posizione del Paese che dall'ottobre del 2020 resisteva a qualsiasi idea di avviare negoziati che potessero arrivare alla sospensione dei brevetti. Nel corso dei mesi, il Brasile è stato uno dei pochi paesi in via di sviluppo a rifiutarsi di sposare l'idea che la sospendere dei brevetti fosse una delle possibili strategie per ampliare la produzione di dosi. (Res)