Regno Unito-Usa: Biden incontra regina Elisabetta a Windsor dopo vertice G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno incontrato la regina Elisabetta presso il castello di Windsor. La visita ha incluso una guardia d'onore, insieme ad un te preso con la monarca presso la Berkshire residence. L'incontro si è svolto dopo la fine del summi del G7 in Cornovaglia, dove i leader delle principali economie del mondo hanno discusso questioni quale il trattamento della Cina, la distribuzione dei vaccini nel mondo e il cambiamento climatico. Biden e la regina si erano già incontrati nella giornata di venerdì, quando aveva incontrato tutti i leader del G7. La regina ha accolto il presidente Biden prima del saluto reale ai due capi di Stato della guardia d'onore composta dal primo battaglione Granatieri della Guardia e dell'inno statunitense. Biden ha poi accompagnato il comandante della guardia d'onore, il maggiore James Taylor, per l'ispezione di rito. In passato il compito di accompagnare un capo dello Stato straniero a passare in rassegna la guardia era sempre stato assolto dal principe Filippo, consorte della regina e deceduto nel mese di aprile, all'età di 99 anni. la novantacinquenne Elisabetta ha, ad oggi, incontrato 14 presidenti statunitensi: il primo fu Harry Truman nel 1951, quando era ancora principessa. (Rel)