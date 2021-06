Ardea: Michetti-Matone, nostro pensiero va alle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo dolore e sgomento per la immane tragedia di Ardea che ha colpito il comune alle porte di Roma e sconvolto l'Italia intera". Lo affermano in una nota Enrico Michetti e Simonetta Matone candidati sindaco e vicesindaco a Roma per il centrodestra. Michetti e Matone affermano: "Queste sono le ore del silenzio e della preghiera in memoria delle 3 vittime innocenti stroncate dal gesto di un folle che poi si è tolto la vita". (Com)