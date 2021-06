© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene alla cerimonia di sottoscrizione del Protocollo tra Regione Lazio ed Esercito Italiano sulla formazione professionale del personale militare. Roma, Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio in Lungotevere della Vittoria 31. (ore 10)ROMA 2021- Il segretario del Pd Enrico Letta parteciperà insieme al candidato del Pd Roberto Gualtieri ad alcuni appuntamenti della campagna per le primarie per la scelta del candidato sindaco e della squadra dei candidati/e alla presidenza dei Municipi. Alle ore 18:30 visita del Teatro di Tor Bella Monaca (Via Bruno Cirino, 5). Alle ore 19:45 incontro presso la Città delle Arti (Largo Giustiniani davanti ex Mattatoio) (segue) (Rer)