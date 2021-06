Business news: Brasile, Banca mondiale, crescita Pil al 4,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha aggiornato al 4,5 per cento le previsioni per la crescita economica del Brasile, 1,5 punti percentuali in più rispetto al rapporto precedente. Il paese sudamericano, segnala la Bm nel rapporto "Prospettive economiche globali", beneficerà della crescita dei consumi privati, sostenuta dalla proroga del pagamento dei bonus Covid in favore di lavoratori precari, autonomi e di disoccupati, pur se valore, durata e la platea di beneficiari siano stati ridimensionati. Per la Bm la crescita degli investimenti sarà garantita da condizioni di credito favorevoli sia in patria che a livello internazionale. Gli analisti della Banca mondiale, inoltre si attendono una crescita del volume d'affari del settore servizi, seppur nel breve termine inferiore a quella dell'industria. Quanto al 2022, la Bm ha lasciato invariata la proiezione di crescita al "moderato" 2,5 per cento. (Res)