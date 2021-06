Business news: Colombia, esportazioni di caffè diminuite del 52 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di caffè dalla Colombia sono diminuite del 52 per cento a maggio rispetto allo stesso mese del 2020. Lo rende noto la Federazione nazionale dei produttori di caffè (Fnc), secondo cui lo scorso mese sono stati esportati 427 mila sacchi da 60 chili rispetto ai 894 mila sacchi esportati nel maggio 2020. La federazione attribuisce il calo ai blocchi stradali eretti durante le manifestazioni antigovernative in corso da oltre un mese. Nell’anno, tuttavia, le esportazioni hanno registrato un aumento del 7 per cento, attestandosi sui 4,93 milioni di sacchi a fronte dei 4,62 milioni di sacchi esportati nei primi cinque mesi del 2020. (Res)