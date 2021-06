Business news: Colombia, spagnola Ohc si aggiudica contratti per 62 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ohc si è aggiudicata i lavori per un nuovo aeroporto e strade in Colombia per 62 milioni di euro. Ohc si occuperà della prima delle tre fasi della costruzione dell'aeroporto del Caffè, nel dipartimento di Caldas, per 31,9 milioni, il cui costo complessivo è di 118 milioni di euro. Il contratto comprende lo spostamento di più di 5 milioni di metri cubi di terra, opere di drenaggio e l'adattamento dei siti per il deposito dei materiali. L'azienda spagnola, inoltre, è stata incaricata della costruzione di una delle quattro sezioni che comporranno il futuro viale Città di Cali per 29,8 milioni di euro (valore complessivo stimato di 157,7 milioni). (Res)