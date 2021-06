Business news: Perù, Banca mondiale, crescita Pil al 10,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha aggiornato al 10,3 per cento le previsioni per la crescita economica del Perù, 2,7 punti percentuali in più rispetto al rapporto precedente, pubblicato a gennaio. Il paese sudamericano, segnala la Bm nel rapporto "Prospettive economiche globali", beneficerà dell'aumento considerevole dalla crescita dei consumi privati e da un'accelerazione negli investimenti, in particolare in termine di opere pubbliche. Inoltre, secondo la Bm, l'economia del paese "sta beneficiando a livello domestico di condizioni di credito agevolate e a livello estero dall'aumento sul mercato internazionale delle commodities del prezzo del rame più alto degli ultimi dieci anni". Sull'intera regione di America latine e Caraibi, la Bm stima un 5,2 per cento 1,4 punti percentuali in più su gennaio. Un dato che non basta a bilanciare il crollo del 6,5 per cento del prodotto interno lordo che la regione ha sofferto nel 2020. Di fatto, nonostante una revisione al rialzo dei pronostici, l'America latina e i Caraibi - assieme a Medio Oriente e Africa del Nord - è tra le grandi aree "il cui pil reale del 2021 dovrebbe essere inferiore a quello del 2019". (Res)