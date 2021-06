Ardea: Rossi-Palozzi (Cambiamo), sconcerto e dolore per quanto accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo esprimere tutto il nostro sconcerto e tutto il nostro dolore per quanto accaduto nella giornata di oggi nel territorio di Ardea per i tragici fatti che hanno portato alla morte di quattro persone, tra i quali due bambini. Una tragedia immensa, terribile, che colpisce tutti nel profondo, un momento di cordoglio e lutto per tutta la nostra comunità e quella di Ardea, alla quale ci stringiamo con profonda commozione”. Così, in una nota, la senatrice della Repubblica e amministrice nazionale di Cambiamo con Toti, Mariarosaria Rossi, e il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. (Com)