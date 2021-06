Libia-Tunisia: telefonata tra ministri Esteri in vista dell'incontro in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri, dell'immigrazione e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha telefonato all'omologa libica, Najla Al Mangoush, in vista della riunione dei capi della diplomazia arabi, prevista martedì in Qatar. Lo riferisce la diplomazia di Tunisi. Durante la conversazione, Jerandi ha ribadito il sostegno della Tunisia al processo politico nella fraterna Libia, esprimendo soddisfazione per il dinamismo testimoniato dalle relazioni tunisino-libico negli ultimi tempi, in particolare con lo scambio di visite tra alti funzionari, con il ritorno degli scambi commerciali e la ripresa dei voli tra i due Paesi. I due ministri hanno sottolineato l'importanza di una buona preparazione in vista dei prossimi impegni bilaterali, primo fra tutti la riunione della commissione preparatoria del Comitato superiore misto tunisino-libico a livello dei ministri degli Esteri dei due Paesi. (Tut)