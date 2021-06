Israele: governo Bennett-Lapid ottiene la fiducia, fine era Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei discorsi antecedenti al voto, il premier uscente, Benjamin Netanyahu, ha anticipato che l'opposizione, capeggiata proprio dal suo partito, il Likud, "farà cadere questo pericoloso esecutivo". Nel suo intervento, Netanyahu ha sottolineato la relativa sicurezza di Israele sotto la sua guida, definendolo "il miglior decennio per la sicurezza che abbiamo mai avuto". “Questo non è successo per caso. Ciò è avvenuto perché abbiamo stabilito una politica di sicurezza diversa, che esigeva un prezzo molto alto dai nostri nemici, evitando l'avventatezza e l'impulsività", ha affermato Netanyahu. (segue) (Res)