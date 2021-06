Israele: governo Bennett-Lapid ottiene la fiducia, fine era Netanyahu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sessione del parlamento israeliano dedicata al voto di fiducia al nuovo governo, i sostenitori del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu hanno ripetutamente interrotto il capo del partito Yamina, Naftali Bennett, e futuro premier mentre stava cercando di parlare. Bennett ha ringraziato Netanyahu per i suoi anni di servizio. "Non siamo sempre stati d'accordo, ma entrambi vi siete sacrificati molto per lo Stato di Israele", ha detto Bennett, riferendosi a Netanyahu e a sua moglie Sara. "Israele non è come qualsiasi altro Paese, è il sogno di generazioni di ebrei da Marrakech a Budapest, da Baghdad a San Francisco. Ogni generazione ha le sue sfide e ogni generazione ha i leader di cui ha bisogno", ha aggiunto Bennett. Il leader di Yamina ha aggiunto: "Ci sono momenti nella storia ebraica in cui il disaccordo va fuori controllo e ci mette in pericolo. Stiamo affrontando una sfida interna e la spaccatura che sta lacerando la nostra gente la possiamo vedere qui proprio ora. Questa spaccatura ci ha portato a un vortice di odio e faide interne". (Res)