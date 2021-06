Armenia-Azerbaigian: Italia accoglie con favore intese raggiunte ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con favore le intese raggiunte ieri fra Armenia e Azerbaigian, auspicando il consolidamento di un clima di fiducia reciproca nel Caucaso meridionale, regione strategica per gli interessi italiani e dell'Unione europea. E' quanto si legge in un comunicato della Farnesina. "L'Italia sostiene il rafforzamento del dialogo fra Baku ed Erevan, con il sostegno dell'Ue e dell'Osce, volto alla stabilizzazione e alla crescita regionale. Seguiremo con grande attenzione gli ulteriori sviluppi delle relazioni armeno-azere, continuando a sostenere il rafforzamento dei reciproci rapporti di fiducia fra i due Paesi, a beneficio dell'intera regione", si legge nel comunicato diffuso dal ministero. (Com)