Business news: Bolivia: Banca mondiale, crescita Pil al +4,7 per cento nel 2021

- La Banca Mondiale (Bm) ha aggiornato le previsioni di crescita della Bolivia per il 2021, portandole dal +3,9 per cento ipotizzato a gennaio, al +4,7 contenuto nel rapporto "Prospettive economiche globali". Le proiezioni sul medio termine della Bm indicano per il Cile una crescita del +3,5 per cento nel 2022 e del +3,0 per cento nel 2023. Dopo la recessione causata dalla pandemia, si legge nel rapporto, l'economia del paese andino "dovrebbe riprendersi nel 2021 sulla scia dell'allentamento delle restrizioni alla mobilità e degli stimoli espansivi" del governo di Luis Arce. La crescita, secondo la Bm, rallenterà nel medio termine a causa della riduzione dei margini per proseguire con le politiche espansive, solo nel 2023 si ritornerà ai livelli pre-pandemia. Le prospettive a medio termine della Bolivia, prosegue il rapporto, "dipendono dalla sua capacità di ridurre gli squilibri macroeconomici, generare spazio fiscale per proteggere la spesa sociale e generare nuove fonti di crescita e occupazione". (Res)