Algeria: ritirato accredito stampa a "France 24"

- Il ministero delle Comunicazioni algerino ha annunciato questa sera di aver ritirato l'accredito dei rappresentanti del canale d'informazione francese "France 24" in Algeria. Lo scorso marzo, il ministro delle Comunicazioni, Ammar Belhimer, ha convocato il responsabile dell'ufficio di "France 24" per discutere della copertura mediatica delle proteste del venerdì. Le autorità algerina hanno descritto la suddetta copertura "un'attività non professionale e ostile al Paese".(Ala)