Business news: Messico, Banca mondiale, crescita Pil al 5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha aggiornato al 5 per cento le previsioni per la crescita economica del Messico, 1,3 punti percentuali in più rispetto al rapporto precedente, pubblicato a gennaio. Il paese nordamericano, segnala la Bm nel rapporto "Prospettive economiche globali", beneficerà dell'aumento delle esportazioni collegato alla "robusta crescita" della domanda in arrivo dagli Stati Uniti, meta dei "quattro quinti" di valore venduto oltre confine. La crescita del Messico, reduce dalla contrazione dell'8,3 nel 2020, dovrebbe quindi "ammorbidirsi" al tre per cento (lo 0,4 in più sulle stime di gennaio), al ritmo della progressiva riduzione del piano di stimoli fiscali degli Usa, anche se "la domanda interna sarà supportata dal progresso della campagna vaccinale". Sull'intera regione di America latine e Caraibi, la Bm stima un 5,2 per cento 1,4 punti percentuali in più su gennaio. Un dato che non basta a bilanciare il crollo del 6,5 per cento del prodotto interno lordo che la regione ha sofferto nel 2020. Di fatto, nonostante una revisione al rialzo dei pronostici, l'America latina e i Caraibi - assieme a Medio Oriente e Africa del Nord - è tra le grandi aree "il cui pil reale del 2021 dovrebbe essere inferiore a quello del 2019". (Res)