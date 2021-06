Israele: governo Bennett-Lapid ottiene la fiducia, fine era Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo guidata dal partito centrista Yesh Atid, dalla formazione della destra nazionalista Yamina e di altri sei partiti ha ottenuto oggi la fiducia del parlamento, con 60 voti a favore, 59 contrari e un astenuto. Il nuovo esecutivo sarà guidato dal capo del partito Yamina, Naftali Bennett. Il futuro governo porrà fine all'era, durata 12 anni, degli esecutivi guidati da Benjamin Netanyahu. La nuova coalizione di governo presterà adesso giuramento ed è composta da otto partiti: Yamina, Yesh Atid, New Hope, Labour, Meretz, United Arab List, Kahol Lavan e Yisrael Beiteinu. Bennett e il leader del partito centrista Yesh Atid, Yair Lapid, hanno concordato un accordo di rotazione, secondo cui Bennett servirà come primo ministro per due anni, mentre Lapid sarà ministro degli Esteri. Successivamente, nel 2023, Lapid assumerà la guida del governo per i due anni successivi, mentre Bennett sarà ministro dell'Interno. (segue) (Res)