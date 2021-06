Balcani: vertice Tirana, premier serba incontra commissario Ue Varhelyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha incontrato oggi a Tirana il commissario europeo per l'Allargamento, Oliver Varhelyi. Secondo quanto riferisce l'emittente serba "Rtv", l'incontro è avvenuto prima dell'inizio del Vertice sui Balcani occidentali che si tiene oggi nella capitale albanese. Il summit vede al centro i preparativi per l'attuazione del Piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali messo a punto dall'Unione europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha accolto oggi le delegazioni dei Paesi presenti, che comprendono il presidente montenegrino Milo Djukanovic, il presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina Zoran Tegeltija, il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. (Seb)