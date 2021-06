Serbia: premier Brnabic, vertice a Tirana "più difficile" di quanto previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Serbia Ana Brnabic ha dichiarato oggi che l'incontro all'interno del Summit sui Balcani occidentali a Tirana è stato "più difficile" di quanto si aspettasse. In una conversazione con i giornalisti, Brnabic ha affermato che si è trattato "di un'introduzione ai prossimi eventi", compreso il dialogo tra Belgrado e Pristina, più che di un incontro su temi regionali. La premier ha detto ai giornalisti di aver cercato di concentrarsi sulla cooperazione nella regione, mentre "qualcun altro" ha trasferito la conversazione nel campo della politica. Alla domanda se abbia avuto l'opportunità di parlare con il premier kosovaro Albin Kurti, Brnabic ha risposto di non aver avuto tale opportunità, ma di avere avuto, invece, uno "scambio di opinioni" durante il vertice. "Penso che ci siano state delle provocazioni con le sue idee su come dovrebbe essere la cooperazione regionale, ma credo che abbia ricevuto una risposta adeguata sullo stato dei fatti", ha detto Brnabic. (segue) (Seb)