Serbia: premier Brnabic, vertice a Tirana "più difficile" di quanto previsto (2)

- Alla domanda su quali fossero le idee di Kurti e quale fosse la risposta, la premier ha risposto di non poter entrare nel dettaglio perché si è trattato di una riunione a porte chiuse. Brnabic ha però spiegato che Kurti ha detto che "non è più possibile cooperare in questo modo" e che è necessario un formato diverso in cui "Kosovo e Serbia siano partner alla pari". Brnabic ha replicato che questo non è possibile perché la Serbia è uno Stato sovrano mentre il Kosovo "non lo è", e che questi sono temi di pertinenza del dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue. Il vertice di Tirana sui Balcani occidentali avrebbe visto durante i lavori un'aspra polemica fra la premier della Serbia, Ana Brnabic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. (segue) (Seb)