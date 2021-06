Roma 2021: Berlusconi chiama Michetti e Matone, lunga e cordiale telefonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, ha avuto una lunga e cordiale telefonata con i due candidati del centrodestra a sindaco e vicesindaco di Roma, Enrico Michetti e Simonetta Matone, a margine di un evento di Forza Italia a Roma. "Sono rimasto colpito dall'amore del presidente Berlusconi per la città e per la completa conoscenza delle priorità da affrontare - ha affermato Michetti a termine della conversazione -. Lo ringrazio di cuore per tutto quello che sta facendo. Mi ha promesso che verrà di persona a Roma per sostenerci appena gli sarà possibile e non vedo l'ora di conoscerlo di persona". Con Simonetta Matone, in particolare, il presidente Berlusconi si è soffermato sul tema della sicurezza urbana e del necessario rafforzamento dei servizi sociali per i cittadini, e ha terminato la telefonata con un grandissimo incoraggiamento per l'inizio della campagna elettorale. (Rer)