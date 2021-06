Cultura: Raggi, spettacolo "Il suono della bellezza" grazie a collaborazione Teatro Opera-Galleria Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla collaborazione speciale fra Teatro dell'Opera di Roma e Galleria Borghese è nato 'Il suono della bellezza', un vero e proprio 'spettacolo di tutte le arti': l’Orchestra e i ballerini del Costanzi si esibiscono fra statue e dipinti di valore inestimabile, in una sintesi perfetta che unisce musica, danza, scultura e pittura". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Galleria Borghese diventa il palcoscenico d’eccezione per questa performance di grandissimo effetto, che s’inserisce nel progetto Roma Opera Aperta, mostrando un Teatro che 'va in scena' in luoghi diversi e magici della città, che tiene sempre vivo il dialogo con il proprio pubblico, e conquista visitatori e appassionati di ogni parte del mondo. Grazie alla sinergia con Rai Cultura, che ha ripreso le immagini, lo spettacolo sarà trasmesso in anteprima al Prix Italia 2021 il 15 giugno, e in prima visione tv su Rai1 domenica 20 giugno alle 20:30: un regalo prezioso, che emozionerà tutti", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)