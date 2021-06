Ardea: sindaco, vicini a famiglie, tragedia peggiore di quella ritenuta, vittime innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione di Ardea esprime tutta la propria vicinanza alle famiglie dei due bambini e del cittadino che oggi sono stati uccisi in circostanze ancora da chiarire. Una tragedia che ha scosso tutti la comunità di Ardea per cui l'amministrazione si stringe intorno ai parenti delle vittime. "Una tragedia ancora peggiore di quello ritenuto finora" dice il sindaco di Ardea Mario Savarese, "le ultime notizie descrivono una situazione ancora più assurda della lite degenerata in sparatoria. Le vittime sembrano completamente estranee all'uomo che ha sparato, vittime ancora più innocenti. La gravità della cosa è ancora più eclatante. Dobbiamo capire perché una persona in questo stato era libera di agire". (Rer)