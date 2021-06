G7: Biden rimette la Cina al centro dell'agenda e rinsalda le alleanze tradizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimettere il dossier relativo alla Cina in cima all’agenda delle democrazie mondiali e rinsaldare le tradizionali alleanze per adottare un approccio comune e coeso nei confronti di Pechino. Sono queste le principali linee d’azione su cui il presidente statunitense, Joe Biden, ha orientato il suo primo viaggio all’estero alla volta del vertice G7, organizzato dalla presidenza britannica a Carbis Bay, in Cornovaglia. I leader presenti al summit hanno concordato su vari punti, tra cui un piano per lo sviluppo infrastrutturale dei Paesi in via di sviluppo alternativo a quello cinese della Nuova Via della Seta, l'impegno a sconfiggere la pandemia entro il 2022 esportando circa un miliardo di dosi di vaccini anti Covid-19 verso i paesi più poveri, la richiesta di un'indagine internazionale sulle origini del virus e l'obiettivo sul cambiamento climatico di arrivare a zero emissioni nocive entro il 2050. Quello appena concluso è stato un summit importante perché si inserisce nella cornice più ampia della missione in Europa del presidente Biden, che culminerà con il primo incontro diretto con l'omologo russo Vladimir Putin il 16 giugno a Ginevra. Il rilancio dei rapporti transatlantici, secondo quanto auspicato dalla Casa Bianca, deve fondarsi anche sulla consapevolezza che la Cina rappresenta un rivale "autocratico" alternativo alle democrazie del G7 in particolare per quello che riguarda le sue pratiche commerciali e i diritti umani. Parlando in conferenza stampa al termine della riunione a Carbis Bay, Biden ha sottolineato proprio come la dichiarazione finale del summit sia tornata a menzionare la Cina. Il presidente Usa ha evidenziato che che i leader del G7 chiedono a Pechino azioni concrete sul lavoro forzato e sui diritti umani, proponendo al contempo un consistente piano infrastrutturale alternativo a quello cinese della Nuova via della Seta. (segue) (Res)