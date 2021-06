G7: Biden rimette la Cina al centro dell'agenda e rinsalda le alleanze tradizionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, secondo Biden, di un piano per rispondere “all’esigenza di 40 mila miliardi di dollari” per le infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo. “Ho proposto questa idea che abbiamo chiamato Partnership per ricostruire meglio il mondo”, ha detto il presidente Usa, osservando che si tratta di un modo molto più “equo” per venire incontro all’esigenze dei Paesi in via di sviluppo. Biden ha poi menzionato il confronto con la Cina, ma anche con “un consesso di Stati autocratici” che le democrazie mondiali insieme possono affrontare. “Non cerco conflitti” con Pechino, ha precisato Biden parlando di possibile cooperazione in alcune aree ma sempre facendo presenti le cose che non vanno come ad esempio sul commercio. I leader del G7 - si legge nella dichiarazione finale a proposito del piano infrastrutturale approvato - si impegnano a un “cambiamento radicale” all’approccio al finanziamento delle infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo. “Riflettendo i nostri valori e la nostra visione condivisi, mireremo a un cambiamento radicale nel nostro approccio al finanziamento delle infrastrutture per rafforzare i partenariati con i Paesi in via di sviluppo e contribuire a soddisfare le loro esigenze infrastrutturali”, si legge. Questa partnership, prosegue la nota, “orienterà gli strumenti di finanziamento verso la gamma di sfide affrontate dai paesi in via di sviluppo”. I leader mondiali hanno annunciato inoltre che istituiranno una task force che svilupperà proposte pratiche e riferirà il prossimo autunno. (segue) (Res)